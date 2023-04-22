أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 22-4-2023

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، اليوم السبت 22-4-2023، دون تغييرات كبيرة على أسعار بيعها.

وبشكل دائم نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، بغزة، اليوم السبت 22-4-2023، كما يلي: