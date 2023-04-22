أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 22-4-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:22 ص
22 ابريل 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم السبت 22-4-2023.jpg
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جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بقطاع غزة، اليوم السبت 22-4-2023، دون تغييرات كبيرة على أسعار بيعها.

وبشكل دائم نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، بغزة، اليوم السبت 22-4-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.5
2 خيار 2
3 بطاطس 1.7
4 كوسا 1.5
5 باذنجان 2
6 فلفل 6
7 جزر 2.5
8 ثوم 6
9 ملفوف 2
10 زهرة 2.5
11 قرع 2.5
12 ليمون 2
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 6
15 بصل 1.7
16 بيض 15
17 دجاج 11.5
18 لحمة 40
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