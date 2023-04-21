pdf - تحميل دعاء الستة البيض من شوال 2023 – 1444 || دعاء نية صيام 6 شوال

تحميل دعاء الستة البيض من شوال 2023 – 1444 بصيغة pdf ، وفي هذا الاطار ونتيجة لعمليات البحث الواسعة التي لاحظها فريق فلسطين اليوم الاخباري في الساعات الأولى التي تم دخولها في أيام عيد الفطر السعيد قام فريق الموقع في كتابة هذه المقالة التي ستتمكنون من التعرف على رابط تنزيل ادعية الستة البيض من شوال على الحواسيب والهواتف الذكية بكل اريحية تامة .

وخصص فريق الموقع هذه المقالة التي اوضحنا من خلالها رابط تحميل دعاء الستة البيض من شوال 2023 بعد أن رأينا اهتمام كبيرا من قبل الملايين من المواطنين في العديد من الدول بالتعرف عليها ولترتيلها في هذه الأيام المباركة التي لها اجر عظيم وكبير عند الله عزوجل وهي التالي .

دعاء الستة البيض مكتوب

وضمن المعلومات التي حرصنا فيها على موعد وفضل أيام الستة البيض 2023 ، وفيما يلي دعاء يمكن ترتيلها في هذه الأيام المباركة وهي التالي :

أولا: في الدعاء الستة البيض مكتوب ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والأنس يموتون.

ثانيا: في الدعاء الثاني الستة البيض مكتوب اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الأجودين.

ثالثا: في الدعاء الثالث الستة البيض مكتوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

رابعا: في الدعاء الرابع الستة البيض مكتوب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

دعاء نية صيام ستة شوال 2023

أولا: في الدعاء الأول من نية صيام ستة شوال 2023 ، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،.

ثانيا: في الدعاء الثاني من نية صيام ستة شوال 2023 اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء.

ثالثا: في الدعاء الثالث من نية صيام ستة شوال 2023 وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 – 1444

وفي هذه السطور وضعنا لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد صيام الستة البيض من شوال 2023 حيث تتكون أيام الستة البيض التالي.

أولا: اليوم الأول من شوال

ثانيا: اليوم الثاني من شوال

ثالثا: اليوم الثالث من شوال

رابعا: الاثنين من الأسبوع الثاني من شوال

خامسا: الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شوال

سادسا: الأربعاء من الأسبوع الثاني من شوال.

فضل صيام الستة البيض

حكم صيام الستة البيض

وفي هذه السطور وضعنا لكم إجابة ما حكم صيام الستة البيض 2023 ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى استحباب صيام الأيام البيض ، فيما يلي دعاء .

ما اجر صيام الستة البيض

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح تحميل دعاء الستة البيض من شوال 2023 – 1444 بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وكل عام وانتم بالف خير.