بلديات قطاع غزة تستعد لاستقبال عيد الفطر وتوفر الخدمات المختلفة للمواطنين

تستعد الهيئات المحلية لاستقبال كافة المواسم خلال العام وذلك برفع جهوزيتها وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وفي موسم استقبال عيد الفطر السعيد أنهت البلديات استعدادتها ضمن جهودها للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير الخدمات الأخرى خلال إجازة العيد.

وتشمل الاستعدادات تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لمجموعة من الحدائق العامة والمتنزهات، وفتح الحدائق لاستقبال المواطنين.

اضافة إلى جمع النفايات خلال أيام العيد والأيام الذي تسبقه، وتوفير المياه، ومعالجة طفح الصرف الصحي، وتنظيم الأسواق، وتكثيف الرقابة الصحية عليها.

كما عملت البلديات على تعشيب وتقليم الأشجار وتشكيلها، وقص الانجيل وصيانة الألعاب المخصصة للأطفال، وترتيب وتنظيف أماكن جلوس العائلات، بالإضافة إلى صيانة بعض الممرات الداخلية في الحدائق العامة، وشبكة الإنارة، وصيانة بعض المرافق الصحية.

وأكدت الهيئات المحلية أن طواقم النظافة ستعمل خلال الأيام الذي تسبق العيد بكافة قدرتها لجمع النفايات لاسيما في المناطق التجارية التي تشهد حركة نشطة خلال هذه الايام.

كما سيتم تعزيز عملية جمع النفايات المنزلية التي تزداد في هذه الموسم بسبب الاستعداد للعيد.

من جهة أخرى دعت وزارة الحكم المحلي المواطنين إلى المحافظة على نظافة الحدائق والمتنزهات وكافة المرافق الموجودة فيها، متمنيين للزوار قضاء أوقات أجمل وسط الأجواء الطبيعية والمناظر الجميلة والألعاب الترفيهية للأطفال خلال عيد الفطر السعيد.