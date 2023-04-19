بالفيديو اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قباطية قضاء جنين ومداهمات لمنازل المواطنين في اريحا وعين السلطان

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 19/4/2023 ، بلدة قباطية في مدينة جنين ، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين من كتيبة جنين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية، اقتحمت البلدة، فيما سمع إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال اول بلدة قباطية قضاء جنين.

ومن جهة اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة الليلة الماضية مدينة أريحا ومخيم عين السلطان.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عين السلطان من مدخل المدينة الشمالي، وداهمت منزل المواطن سمير أبو شرار، دون التبليغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان.