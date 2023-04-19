زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار وقنابل الإنارة في عرض بحر شمال قطاع غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، الرصاص الحي وقنابل الإنارة في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة وعددًا من القنابل الضوئية في عرض بحر السودانية.

وأشارت إلى أن بعض الصيادين العاملين في صيد الأسماك اضطروا إلى الانسحاب نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

وتعتدي بحرية الاحتلال بشكل متكرر على الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، بفتح نيران رشاشاتها وإطلاق الرصاص المطاط إضافة إلى فتح مضخات المياه نحو مراكبهم، ما يؤدي أحيانًا إلى إصابة صيادين بجروح، واعتقلهم علاوى عن وتعطيب المراكب وإغراقهما ومصادرتها للداخل المحتل.