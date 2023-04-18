جلسة لـ "كابينت" بعد ظهر اليوم

من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023.

وقالت صحيفة "معاريف العبرية": "ينعقد بعد ظهر اليوم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت، في الوقت الذي أعرب مسؤولون سياسيون عن قلقهم من السيناريوهات الأمنية، ومسؤولون في المعارضة أبدوا رغبتهم في عقد نقاش في إطار لجنة الخارجية والأمن".

أصيب مستوطنان، صباح اليوم الثلاثاء 18-4-2023، في عملية إطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم إصابة مستوطنين بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، موضحة أنه تم انسحاب المنفذ من مكان العملية.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار".