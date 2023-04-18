الطقس: أجواء صافية وحارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-04-18، أن يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء: 2023-04-19

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشط ة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .