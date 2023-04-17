بالصور 4900 أسير داخل سجون الاحتلال.. عينٌ ترقب القوانين والإجراءات وأخرى تقود المعركة كالشيخ عدنان

يحي شعبنا في الوطن والشتات اليوم السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني ، في ظل ظروف صعبة تحاك بالقضية الفلسطينية ، ومؤامرات ضد الأسرى من قبل حكومة التطرف التي وجدت قبول كامل بشأن كافة القوانين العنصرية والتي يسعى لصياغتها ضد الاسرى للنيل من عزيمتهم والتي كان أخرها قانون إعدام الأسرى .

معركة موحدة بدأها الأسرى داخل سجون الاحتلال أرغمت الاحتلال على الرضوخ لكافة قراراته قبل بداية شهر رمضان وخاصة ان الخطوة الاخيرة التي كان يسعى لها الأسرى هي الإضراب الشامل في كافة السجون لاسترداد العديد من الحقوق ، بالإضافة الى مواصلة الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إضرابه عن الطعام لليوم الـ72 على التوالي ، وسط تحذيرات من استشهاده.





وفي يوم الأسير الفلسطيني أصدر نادي الأسير اليوم تقريراً مفصلاً بشأن واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال ، وفيما يلي الارقام والإحصائيات :

• (4900) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.

• (31) أسيرة يقبعن في سجن (الدامون).

• (160) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

• الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.

• عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (554) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

• عدد شهداء الحركة الأسيرة: بلغ (236) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

• الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (12) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة محتجزة جثامينهم وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي اُستشهد عام 2022 في مستشفيات الاحتلال، ومحمد ماهر تركمان عام 2022 استشهد في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد في كانون الأول 2022، والمعتقل وديع ابو رموز اُستشهد في مستشفيات الاحتلال في 28 يناير 2023.

• الأسرى المرضى: أكثر من (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

• المعتقلون الإداريون: تجاوز عددهم 1000 معتقل إداريّ