قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس وسط اشتباكات عنيفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين 17 ابريل 2023، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين طالت عدداً من المواطنين.

ووفق مصادر صحفية، فقد تخلل حملة الاعتقالات والمداهمات مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة شاب مقدسي بجروح خطيرة، بزعم محاولته إشعال النار بسيارة للمستوطنين بالقدس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان في الضفة، إذ جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حازم الشرحة، وحمزة العرب من بلدة دورا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال دغلس، وذلك بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شاهين ومحمد مازن حجازي، من منزليهما في حارة السعدية بالمدينة المقدسة.

هذا، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة قرب معسكر الجبل وسط بلدة أبو ديس في القدس، فيما اقتحمت القوات بلدة صوريف، ومنطقة كريسة قضاء الخليل.