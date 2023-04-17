بالفيديو إصابة خطيرة لشاب برصاص قوات الاحتلال في القدس

أُصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الإثنين 17 ابريل 2023، في حي "نيفي يعقوب" في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن أحد جنود الاحتلال أطلق النار تجاه شاب مقدسي، بذريعة أنه كان يحاول إشعال النار في إحدى مركبات المستوطنين في الحي الاستيطاني "نفي يعقوب" بمدينة القدس.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الشاب حالته خطيرة، إذ يتلقى العناية الصحية بأحد المشافي التابعة للاحتلال، فيما لا يزال مجهول الهوية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، لاسيما في الضفة والقدس المحتلتين بذرائع واهية تهدف لطردهم وتهجيرهم من أراضيهم وضمها إلى مشروعهم الاستيطاني.