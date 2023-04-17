جمعية اقرأ بالوسطى تنظم حفلاً لتكريم حفظة القرآن الكريم وأجزاء منه

نظمت جمعية اقرأ الخيرية وحركة الجهاد الإسلامي في منطقة البريج حفلا لتكريم أكثر من ١٧٠ طالبًا وطالبة من المميزين في حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه، وذلك في قاعة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي بمسجد الرحمن في مخيم البريج وسط حضور جماهيري حاشد ..

وشارك في الحفل كلٌ من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عصام الشافعي ، و مسؤول اللجنة الدعوية العامة بالوسطى الأستاذ محمد اللوح ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي بمنطقة البريج الأستاذ بشار السراج وعدد من قيادة الحركة وكوادرها بالمنطقة والطلبة المحتفى بهم وأولياء أمورهم .

بدوره قال الشيخ عصام الشافعي في كلمته إن هذا الجيل الذي نربيه على موائد القرآن الكريم هو الجيل الذي سيكون النصر على يديه وتحرير القدس من العدو الغاصب بإذن الله.

وشدد الشافعي على دور حفظة القرآن الكريم في رفعة الأمة ونهوضها ، مبيناً أن تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله يجعلهم في مقدمة الأمم ، وأن الأمة لما تمسكت بالقرآن سادت وقادت الأمم وخرجت عقولاً ورجالاً أمثال صلاح الدين الأيوبي وغيره الكثيرين .

من جهته قدم الأستاذ محمد اللوح مسؤول اللجنة الدعوية العامة بالوسطى الشكر الجزيل للداعمين الذين كان لهم سهمٌ كبير في إنجاح هذا التكريم بما منحوه للحافظين من دعم مالي وهدايا وعلى رأسهم حركة الجهاد وسرايا القدس بالوسطى وشباب فلسطين في ألمانيا والجالية الفلسطينية في تركيا وبعض الشخصيات الميسورة، متمنيًا من الله تعالى أن يقبل عطاءهم ويوفق مساعيهم لكل خير.

وفي نهاية الحفل تم تكريم حفظة القرآن الكريم وأجزاء منه بهدايا نقدية وعينية وجوائز قيمة ، وقد سادت أجواء من السعادة والفرحة بين الطلبة وذويهم خلال التكريم .