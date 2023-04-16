السودان.. قوات الدعم السريع تسيطر على رئاسة الفرقة (16 مشاة) في نيالا

سيطرت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الأحد، على رئاسة الفرقة 16 مشاة في نيالا بعد معارك ضارية وعلى قناة النيل الأزرق ومتحدث باسمها يبث تسجيلات صوتية.

وقال مصدر بالجيش السوداني لقناة "الجزيرة" القطرية: عن إن "قوات الدعم السريع المتمردة عاودت الهجوم على القيادة العامة"، مشيرًا إلى الجيش تعامل معه بحسم.

وأضاف المصدر ذاته: أن "قوات الدعم السريع فرت إلى داخل الأحياء المجاورة للقيادة العامة للجيش".

من جهته، دعت الأمم المتحدة، إلى وقف فوري للقتال في السودان ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين دون تأخير

كما وناشد الصليب الأحمر في السودان ، طرفي الصراع السماح للمنظمات بحرية الحركة، معبرا عن أمله أن "يتفهم أطراف الصراع الوضع ويساعدونا في تسهيل عملنا".

وأكد الصليب الأحمر، أن الأولوية الآن هي السماح للمنظمات الإنسانية بإغاثة المنكوبين، مؤكدا أن الاقتتال لا يزال جاريا في المناطق السكنية، لا سيما الخرطوم، موجهةً نداء لكل أطراف الصراع بضرورة احترام القانون الدولي.

وعبر بيان، أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم، ارتفاع عدد القتلى إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600، جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش في امكان عدة بالبلاد تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم.

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