مصادر توضح الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في فلسطين

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد 16 ابريل 2023، أنّ صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء المقبل، نافية أن تُصرف اليوم الأحد كما تداولت بعض المواقع الإخبارية المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المصادر، بات وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله ستقدمان على صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بعد غدٍ الثلاثاء.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية، بينما لم تُقرر يوماً مُحدداً للصرف.