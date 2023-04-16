اعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 16/4/2023، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان، عقب إحراق الشبان سيارة مستوطن، كما اقتحمت القوات بلدة الطور.

مركز معلومات وادي حلوة، قال ان قوات الاحتلال اعتقلت 3 فتية من حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

فيما اعتقلت من البلدة القديمة، الشبان، ليث غيث، ومصطفى أبو غزالة، وسام سدر، وفهمي السلايمة، وأحمد حجو، خلال حملة قامت بها في البلدة وخاصة حي باب حطة.

واعتقلت محمد جرادات من بلدة الرام أثناء مروره على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات، بين شبان وقوات الاحتلال في محيط باب المجلس أحد أبواب الأقصى، حيث أطلق الشبان المفرقعات النارية باتجاه قوات الاحتلال المتواجدة قرب باب المجلس، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من خربة "ذراع عواد" في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واعتقلت محمد عدنان سلامين.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة جنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين علاء يوسف، وجهاد أبو بكر أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، واستولت على مركبتهما، فيما اعتقلت الشاب عبود أبو بكر من بلدة يعبد، أثناء تواجده في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات جنوب غرب جنين.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.