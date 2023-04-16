دعاء ليلة القدر 2023 مكتوب pdf أدعية ليلة القدر 1444 لنفسي وللأهل، يُصادف اليوم الأحد 16 ابريل 2023، الـ 25 من شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، وهو ما يعني أن العالم المسلم أحيا ثلاث ليالي فردية من العشر الأواخر من رمضان المبارك وهي المرشحة لأن تكون ليلة القدر، كونها تأتي في الليالي الفردية من الشهر الفضيل، إذ تحل على المسلمين ليلة الـ 21 وليلة الـ 23 وليلة الـ 25 وليلة الـ 27 وليلة الـ 29، وهي ليلة معظمة عند الله سبحانه وتعالى لذلك يحييها المسلمون ويدعون فيها إلى رب العباد لعظمتها واستجابة الله سبحانه وتعالى للداع.

دعاء ليلة القدر 1444 لتيسير الأمور

دعاء ليلة القدر 1444 لتيسير الأمور، ليلة القدر خير من ألف شهر إذ تتنزل الملائكة والروح، وهو ما يعني أن المسلمين حريصين جداً على إحياء أهم وأعظم ليلة في العام كله، لأن إحيائها مكسب عظيم للمسلم أينما كان وتواجد، فهي فرصة عظيمة لا تعوض أبداً، فمن أحياها كسب ومن تغافل عنها خسر، لذلك يهتم المسلمون في جميع أنحاء المعورة في البحث عن أدعية ليلة القدر رمضان 2023، وهو ما توفره "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعيها عبر موقعها الإلكترونية حتى تسهل عليهم عمليات البحث.

دعاء ليلة القدر 1444- 2023 للعزباء مستجاب

دعاء ليلة القدر 1444- 2023 للعزباء مستجاب، هناك الكثير من الناس يدعون ربهم حتى ينالوا الأجير والثواب والحسنة تكون مضاعفة في تلك الأيام الفضيلة، لذلك تجد الناس تدعو في كل الأوقات مغتنمة أعظم فرصة لأعظم شهر وأعظم ليلة في العام كله، إذ فيها يستجيب الله سبحانه وتعالى لبعاده المسلمين الداعين كما تتحقق الأمنيات المطلوبة بإذن الله عز وجل، وتزال الهموم والكربات ويحل مكانها السعادة والاطمئنان.

أدعية ليلة القدر مستجابة بصوت اسلام صبحي

أدعية ليلة القدر مستجابة بصوت اسلام صبحي، وقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتي وذريتي، وأدخلهم في رحمتك، اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.