بالفيديو مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة التابع للسلطة في جنين

أطلق مسلحون، فجر الأحد، النار نحو مقر المقاطعة التابع لأجهزة أمن السلطة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه هذا المقر بعد اعتقال أفراد من جهاز الأمن الوقائي للشاب المطارد طلال الحصري شقيق الشهيد عبدالله.

وتواصل قوات أمن السلطة في الضفة، اعتقال المقاومين الذين يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة والمتصاعدة لقراهم ومدنهم، وذلك تنفيذاً لتطبيق اتفاق العقبة وشرم الشيخ اللذان عقدا الشهر الماضي، بمشاركة شخصيات من المخابرات الأردنية والمصرية والاحتلال الإسرائيلي.