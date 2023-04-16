وفد من حماس برئاسة هنية سيتوجه للسعودية خلال الأيام المقبلة

كشف قيادي بارز في حركة حماس، مساء اليوم السبت، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي سيتوجه إلى السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لموقع الغد: "مبدأيا وفدنا ذاهب لأداء العمرة وهناك ستكون الترتيبات للقاء المسؤولين السعوديين".

وستكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد سنوات من القطيعة بين حركة حماس والرياض.

وكانت تدهورت العلاقة بين “حماس” والسعودية، عقب انهيار “اتفاق مكة”، الذي رعته الرياض، للمصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” في قطاع غزة، في شباط/ فبراير 2007.

ورغم انعدام العلاقات بين “حماس” والسعودية؛ حاولت الحركة ترميم علاقاتها مع الرياض، والتواصل معها.

وأرسل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتهنئته بنجاح “قمة العلا”، في كانون الثاني/ يناير 2021.

جدير ذكره أنه في أكتوبر 2022، أعلنت حركة حماس أن السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.