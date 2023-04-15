إطلاق نار يستهدف مستوطنة "نحائيل" شمال غربي رام الله

استهدف إطلاق نار، مساء اليوم السبت 15-4-2023، مستوطنة "نحائيل" شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا صليات من الرصاص تجاه مستوطنة "نحائيل" شمال غربي رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، "بأن مستوطن أبلغ جيش الاحتلال أن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبته على الشارع الاستيطاني "457" قرب رام الله، مساء اليوم".

ويُشار إلى أنه تقوم كتائب المقاومة المنتشرة في الضفة وخاصة كتائب سرايا القدس، بعمليات إطلاق نار تستهدف حواجز جيش الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.