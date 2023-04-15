لليوم الـ"70"...الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب وسط تحذيرات من اتخاذ الاحتلال قراراً بإعدامه

يواصل الشيخ خضر عدنان المعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 15/4/2023، إضرابه عن الطعام لليوم الـ70 على التوالي، رغم خطورة وضعه الصحي، وسط تصاعد الفعاليات المطالبة بالإفراج عنه وإنقاذ حياته.

ويستمر الشيخ عدنان في معركة الإضراب المفتوح عند الطعام رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أكد أن ما يمر به الأسير خضر عدنان جلل وخطير والاحتلال قرر إعدامه.

وقال فارس في تصريح مقتضب:" الموقف الذي يمر به الأسير خضر عدنان جلل وخطير ، والاحتلال قرر تلفيق لائحة اتهام له، وكأنهم قرروا إعدامه."

ووفقاً لعائلة الشيخ عدنان، فهو يعاني من وضع صحي صعب للغاية، إذ نقل محامي حقوق الإنسان للعائلة أن الأسير عدنان يحتضر حيث يُعاني من إغماء متكرر وتقيؤ الدم وصعوبة شديدة في شرب الماء وسط إهمال كبير ومتعمد من سلطات الاحتلال.

وتعتقل إدارة السجون الشيخ عدنان 44عاماً من بلدة عرابة جنوب جنين داخل زنزانة مغطية بالكاميرات في سجن عيادة الرملة، اذ يرفض السجانون نقله إلى المستشفى بذريعة رفضه اجراء الفحوص الطبية.

ويخوض عدنان معركة الأمعاء الخاوية للمرة السادسة من بين أربعة عشر اعتقال في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكان عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالًا، خاض فيها عدّة إضرابات عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، وهو أب لتسعة أطفال والمعيل الوحيد لهم.