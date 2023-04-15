موقع عبري : هذا ما يمتلكه حزب الله وتخشاه "إسرائيل"!

زعم مسؤول أمني كبير لـموقع “والا ” العبري ، أمس الجمعة، أن ترسانة أسلحة حزب الله، والتي تشمل أيضًا صواريخ بر- بحر يمكن أن تهدد السفن ومنصات الغاز وسفن الصواريخ، ويشير إلى نجاح التنظيم في نقل أسلحة متطورة من إيران وسوريا إلى لبنان، في غضون ذلك يوضح المسؤول، أن هذا يشير إلى تعزيز قوة المنظمة بشكل عام.

ينضم هذا المنشور إلى العديد من الخطوات المقلقة في المنظومة الأمنية​​، بما في ذلك الكشف عن خطة عسكرية مشتركة لإيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية من أجل تنسيق الأعمال ضد كيان العدو في عدة ساحات كما حدث في الأسابيع الأخيرة.

وتابع المسؤول "الاسرائيلي" ان هناك قلق كبير بخصوص زيادة حزب الله جمع معلومات بحرية عن أهداف للعدو، مثل السفن ومنصات الغاز والبنية التحتية على طول الساحل، وقال المسؤول إن “حزب الله يتعرض لضغوط وهذا هو السبب في أنه يكشر عن أنيابه. بعبارة أخرى هذا ما يبدو عليه التصعيد كما يقول المسؤول.

ويضيف المسؤول أيضا أنه عرض أمام وزير جيش العدو ” يوآف غالانت” آخر تقييم للوضع جهود حزب الله، بدعم إيراني سوري، للحصول على أسلحة متطورة للساحة البحرية. هذا إلى جانب جهودهم للحصول على صواريخ أرض- جو، لتهديد سفن الصواريخ والطائرات التابعة لجيش العدو.

أحد أهداف حزب الله الرئيسية هو الحصول على نظام صواريخ “إيخونت” روسية الصنع الموجودة في سوريا، وتم الكشف عن هذا الجهد سابقًا من قبل جيش العدو الإسرائيلي، لكن الآن مصادر في المنظومة الأمنية تزعم أن التغييرات في الشرق الأوسط والتقارب بين إيران وروسيا قد يجعل ذلك ممكنًا.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش العدو كثف في الشهر الماضي مهامه في جمع معلومات بحرية في عدة أبعاد، بما في ذلك طلعات جوية بهدف جمع معلومات عن أنشطة حزب الله في الساحة البحرية، وذلك على خلفية الخوف من مهاجمة حزب الله أو المنظمات الفلسطينية التي تعمل من لبنان، أهدافًا بحرية بعدة طرق على سبيل المثال عن طريق غواصين أو قوارب أو صواريخ قصيرة المدى، وتضاف هذه الخطوات إلى تقييم شعبة الاستخبارات بأن كيان العدو أقرب إلى الحرب منها إلى السلام.