الأرصاد الجوية: ارتفاع الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم السبت 15/4/2023: إن الطقس اليوم غائم جزئيا إلى صاف بوجه عام ،دافئ في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو دافئا نسبيا ولطيفا و الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأحد يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.