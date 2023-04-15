بالفيديو مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في الخليل

اعتدى مستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، على منازل المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين في حارة جابر، حيث أطلقوا الحجارة صوت المنازل، ورددوا شتائم وشعارات عنصرية ضد الأهالي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت أثناء الاعتداء عددًا من قنابل الصوت باتجاه المواطنين الذين حالوا صد الاعتداء.

وتشهد بعض قرى ومدن الضفة، اعتداءات متكررة من المستوطنين وتكون في العادة بحماية من جيش الاحتلال، فيما يتصدى الأهالي لها، وتسفر عن اندلاع مواجهات.