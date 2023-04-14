القائد النخالة: كل قطعة سلاح تواجه "اسرائيل" هي من دعم الجمهورية الاسلامية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
14 ابريل 2023
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أكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن يوم القدس العالمي يمثلنا جميعا ويمثل إرادة المسلمين في العراق والعالم.

و قال القائد النخالة في كلمة له خلال المؤتمر الدولي ليوم القدس العالمي اليوم الجمعة: " لا بد ان نستذكر في هذا اليوم الامام الخميني صاحب هذه المبادرة الطيبة في دعم القضية الفلسطينية".

و أوضح الأمين العام بأن الجمهورية الإسلامية واحرار العالم  وقفوا بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

و أشار الى أن الامام الخميني كان له الدور الابرز في دعم القضية الفلسطينية.

و أضاف الأمين العام للجهاد بأن كل قطعة سلاح تواجه "إسرائيل" هي من دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و شدد على أن مسؤولية الامة هي مواجهة العدو الصهيوني الذي اراد تدنيس المسجد الاقصى.

و قال: "العراق عظيم بشعبه وتاريخه وان العرب بدون العراق فيه نقص كبير."

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