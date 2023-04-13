بالفيديو اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون في طوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على مفترق بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين تصدوا اقتحام لقوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في بلدة طمون، حيث أطلقوا النار باتجاه القوات بكثافة، فيما ردت القوات بالمثل.
وأشارت إلى أن القوات أغلقت مداخل البلدة، فيما تنصب حاجزاً طياراً على مفرق العشارين شارع الفارعة - طوباس.
واستهدف مقاومون، مساء أمس، بالرصاص قوات الاحتلال في مدن عدة الضفة، وهي في نقاط التالية.
- إطلاق نار يستهدف النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم بنابلس.
- أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "نحائيل" المقاومة على اراضي المواطنين شمال غرب رام الله.
- تفجير عبوة ناسفه بشكل مباشر بدورية عسكرية للاحتلال اثناء مرورها على الخط الواصل بين جبع وصانور.
- استهداف قوة من جنود العدو الصهيوني ، بوابة فرعون في مدينة طولكرم.
- اطلاق نار تستهدف قوة للاحتلال قرب حاجز 17 شمال نابلس.