بالفيديو اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون في طوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على مفترق بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين تصدوا اقتحام لقوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في بلدة طمون، حيث أطلقوا النار باتجاه القوات بكثافة، فيما ردت القوات بالمثل.

وأشارت إلى أن القوات أغلقت مداخل البلدة، فيما تنصب حاجزاً طياراً على مفرق العشارين شارع الفارعة - طوباس.

واستهدف مقاومون، مساء أمس، بالرصاص قوات الاحتلال في مدن عدة الضفة، وهي في نقاط التالية.