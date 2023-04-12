خبير مالي يوضح لـ "فلسطين اليوم" أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل وإلى أين يتجه!

يواصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023 وفقاً لمنصات التداول، إذ بلغ سعر صرف الدولار، اليوم 3.67 شيكلا، بعدما سجل أمس سعر صرف 3.62 شيكلاً، فما أسباب استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، وإلى أين يتجه وهل سيصل إلى مستويات الـ 3.70 شيكلاً؟

المحلل المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر أرجع أسباب تراجع الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي إلى رزمة من العوامل، أبرزها استمرار عدم الاستقرار في كيان الاحتلال بفعل الاحتجاجات المتواصلة ضد قانون الإصلاح القضائي، وإصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن القانون.

وأوضح أبو قمر في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تأجيل سن قانون الإصلاح القضائي وعدم إلغائه، يعني أنه يوجد خطر على حقوق الملكية بالنسبة للمستثمرين، ويزيد من تخوفهم ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى خارج كيان الاحتلال الأمر الذي سيربك استقرار العملة "الإسرائيلية".

أما السبب الثاني، أشار إلى أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من معدل ارتفاع سعر الفائدة في كيان الاحتلال، يؤدي إلى غلبة الدولار على الشيكل ويساعد على ارتفاعه مقابل العملة الإسرائيلية.

أما العامل الثالث، فهو ما شاهده العالم من إطلاق صواريخ على المدن الفلسطينية المحتلة من عدة جبهات نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تخوف المستثمرين من اندلاع مواجهة عسكرية بين دول المحور والاحتلال من عدة جبهات، وهو يؤدي إلى تأثر معنوي بالنسبة للدولار مقابل الشيكل.

إلى أين يتجه الدولار؟

ونوه إلى أن يوم الجمعة المقبل سيحدد مصير الشيكل مقابل الدولار، إذ ستصدر بيانات مهمة تتمثل في معدل الضخم في كيان الاحتلال، كما سيصدر تقرير وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، وهو الأول لها بعد قانون الإصلاح القضائي، إذ لو حمل بين سطوره مؤشرات سلبية، فسيشكل كارثة على اقتصاد وعملة الاحتلال معاً، ويؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، وقد يتجاوز الـ 3.70 شيكلاً خلال الأسبوع المقبل.

واستدرك أبو قمر: "لكن في حال جاء التقرير معتدلاً، ولم يحمل إشارات سلبية، فالتوقعات تشير إلى وصول سعر الدولار مقابل الشيكل إلى مستوى 3.67- 3.69 شيكلاً، كل شيء سيتضح بعد غد الجمعة".

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار والثبات، إذ يُسجل ارتفاعات وانخفاضات متتالية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال على حد سواء.