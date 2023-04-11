القيادي "عدنان" يواصل إضرابه في سجون الاحتلال لليوم الـ66

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الثلاثاء 11/4/2023، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي لليوم الـ66 على التوالي.

يأتي ذلك وسط تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، حيث وصل إلى مرحلة صحيّة خطيرة، وتزداد خطورة مع مرور الوقت.

وقال نادي الأسير: إن الأسير عدنان يُعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التّركيز، عدا عن الآلام الشّديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرًا بدأ يُعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء".

ولا تزال تحتجز "إدارة السّجون" الشيخ عدنان حتى اليوم في ما يسمى بـ(عيادة سجن الرملة) في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يقوم السّجانون بفتح الضوء عليه، كما وترفض نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

وأضاف النادي: " إنّ إضراب الأسير عدنان الحالي، يأخذ خصوصية كونه شرع به رفضًا للائحة (الاتهام) التي وجهت له ومطالبًا بحرّيّته، حيث أن غالبية إضراباته السّابقة كانت رفضًا لاعتقاله الإداريّ".

ويعد الأسير القيادي عدنان من أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال الإداري، عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفّذ خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السّادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.