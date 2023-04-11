مفقودون "إسرائيليون" في فيضانات بالعربة جنوب فلسطين المحتلة

ذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه فُقدت آثار 3 أشخاص قرب شارع 40 بمنطقة العربة جنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت وحدات الإنقاذ الصهيونية، أن قواتها انقذت بواسطة مروحيات ووحدة الإنقاذ الخاصة 669 عدد من الأشخاص المحاصرين في مناطق الفيضانات في جنوب فلسطين المحتلة.

وقال موقع واي نت العبري: "إن قوات الجيش تواصل العمل على إنقاذ المزيد من المدنيين من الفيضانات والمساعدة في تحديد مكان المفقودين".

وأضاف الموقع العبري: "سيتم إغلاق الطريق رقم 10 غدًا أيضًا، اعتمادًا على الطقس وتقييم الوضع، قد يتم إعادة فتح الطريق".