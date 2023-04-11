بالفيديو والصور مقاومو "كتيبة جنين" يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 11-4-2023، في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم جنين ونشرت بعض القناصة على أسطح المنازل؛ ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وبدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين: "استهدفنا قوات الاحتلال في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت "كتيبة جنين": "سـ06:40ص تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة".

وفي أعقاب الاشتباكات قامت قوات الاحتلال باستدعاء تعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم جنين وسط استمرار الاشتباكات، في ظل انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في مدينة جنين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه فجر مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين عبوة ناسفة بشكل مباشر في جيبات الاحتلال خلال اقتحامها لجنين.

ومن ناحيتها، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتقال قوات جيش الاحتلال خمسة مطلوبين من مدينة جنين خلال الاشتباكات التي اندلعت معها.

وكانت تسللت قوة صهيونية خاصة إلى أطراف مخيم جنين ما أدى لاكتشافها من مقاومين واندلاع اشتباكات عنيفة معها.



