حماس ترد على تهديدات "نتنياهو"

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، أن حديث "نتنياهو" لا يمكن أن يُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو.

وقال قاسم تعليقاً على ما جاء في خطاب رئيس حكومة الاحتلال:" خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات ، وهم من يمارس الارهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ يؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطراً على كل المنطقة ومصالحها.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أن "إسرائيل" لن تسمح بإنشاء بنية تحتية لحركة حماس في جنوب لبنان، كما هدد سوريا في حال استمرت بإطلاق الصواريخ.

وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، أنه لا يسعى لمواجهة واسعة مع قطاع غزة ولبنان وسوريا، مستدركاً "لكن لو اضطررنا لذلك سنفعله دون تردد".

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال قصف قطاع غزة بـ"50 طنًا" من المتفجرات في ليلة واحدة.