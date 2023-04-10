بيان الخارجية الفلسطينية يثير ضجة...هل الوزارة تضرب بالمندل أم لديها معلومات استخباراتية؟

لم يكن أحد في الشارع الفلسطيني يتوقع أن تنشر وزارة الخارجية الفلسطينية خبراً تحذيرياً من إمكانية شن عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة يتخلله اغتيال قيادات من المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أثار موجة من التساؤل والاستنكار، إذ اعتبر البعض أن البيان حمل صيغة التهويل النفسي والسياسي، بينما أخذه البعض على محمل الجد، متخوفاً من شن حرب جديدة على القطاع.

ما أثار خوفاً وذعراً بعض الفلسطينيين، أن التحذير جاء من مؤسسة رسمية فلسطينية، إذ أبدوا خشيتهم من امتلاك الخارجية معلومة رسمية موثوقة وحقيقية من جهات دولية، وأن يشن جيش الاحتلال عدواناً جديداً على القطاع بعد انتهاء " الأعياد اليهودية"؛ لأنها في العادة لا تصدر مثل تلك البيانات.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت متأخر من ليلة أمس، من عدوان عسكري "وشيك" و "مرتقب" قد يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحةً أن الهدف منه اغتيال قيادات فلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: إن "العدوان سيخدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية داخلية، لإضعاف المعارضة"، وألمحت إلى توقيت العدوان الذي قد يكون بعد انتهاء الأعياد "اليهودية" حيث تنتهي في الثالث عشر من أبريل الجاري.

كما حذرت الوزارة المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء "الأعياد اليهودية"، مطالبة بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك.

الخارجية والمغتربين// تحذر من تداعيات اي عدوان إسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من نتائج... Posted by ‎وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية State of Palestine - MFA‎ on Sunday, April 9, 2023





الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال قال في تغريدة له عبر حسابه "فيس يوك": " يا ترى وزارة الخارجية اطلعت على تفاصيل خطة نتنياهو وتوقيت بداية العدوان على غزة بعد انتهاء الأعياد، أم أنها تحولت لمنصة تحليل وتهويل نفسي وسياسي؟!!، بيان مثير في ديباجته وتوقيته".

وختم حديثه: "اللهم سلم واحفظ أهل غزة والوطن".





أما الناشط والإعلامي عقيل عواودة عبر عن غضبه من بيان وزارة الخارجية الفلسطينية قائلا: "يعني هاد بيان بنزل للناس ىخر الليل؟ إن شاء الله نمتوا منيح".

وأضاف عواودة: "مشان الله حد يدلني على الي بفكر وبحط أفكار بهالبلد.. الي معو جوز كلام خلاوي".

أما "جو تروزمان" المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط عقب على بيان وزارة الخارجية الفلسطينية، قائلا: "ربما تعرف السلطة الفلسطينية شيئا لا يعرفه الآخرون".

أما الناشط همام حلس عقب قائلا: "بيان وزارة الخارجية الفلسطينية الليلة ليس تكهنات بل هو نتاج معلومات لذلك الحذر ثم الحذر".

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية الليلة ليس تكهنات بل هو نتاج معلومات لذلك الحذر ثم الحذر — Hammam (@HammamHilles) April 10, 2023

أما الناشط محمد غرد على تويتر قائلا: "#عاااااجل وخطييييير وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من عدوان وشيك على غزة".

#عاااااجل وخطييييير وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من عدوان وشيك على غزة. — محمد عبد 𓂆 غزة (@Qreaqa1M) April 10, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال، ليل الأربعاء- الخميس الماضي، أهدافًا عدة في معظم محافظات قطاع غزة، فيما لا يزال التوتر الأمني "الهش" قائم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على المسجد الأقصى والقدس، وتهديدات المقاومة الفلسطينية.