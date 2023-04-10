محدث بالفيديو والصور أكثر من ألف متطرف يقتحمون باحات الأقصى حتى الآن بحماية أمنية مُشددة

اقتحمت مجموعات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين واخراجهم من المسجد وباحاته.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 15 مجموعة مكونة من 919 مستوطناً متطرفاً حتى اللحظة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشدد من قوات الاحتلال، إذ تم اخراج عدد من الشبان من المسجد، من بينهم موظف من سدنة الأقصى أثناء عمله بتنظيف الساحات بدعوى مروره قرب مجموعة مستوطنين اقتحمت الساحات.

وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك، استعدادًا لتأمين اقتحامات المستوطنين فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي بمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".

يذكر أن قوات الاحتلال أن قوات الاحتلال لا تزال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المصلين والمعتكفين بعد الاعتداء عليهم في المصلى القبلي، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.









