الخارجية الفلسطينية تحذر من عدوان عسكري "إسرائيلي" و"شيك" على قطاع غزة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، من عدوان عسكري "وشيك" و "مرتقب" قد يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحةً أن الهدف منه اغتيال قيادات فلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: إن "العدوان سيخدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية داخلية، لإضعاف المعارضة"، وألمحت إلى توقيت العدوان الذي قد يكون بعد انتهاء الأعياد "اليهودية" حيث تنتنهي في الثالث عشر من أبريل الجاري.

ودعا البيان، لموقف استباقي من الدول لمنع هذا التصعيد.

وقصفت طائرات الاحتلال، ليل الأربعاء- الخميس الماضي، أهدافًا عدة في معظم محافظات قطاع غزة، فيما لا يزال التوتر الأمني "الهش" قائم في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية، واستمرار اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على المسجد الأقصى والقدس.