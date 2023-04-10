مستوطنون يستعدون لاقتحام باب الأسباط بالقدس صباح غدٍ الاثنين

يستعد مستوطنون اقتحام منطقة في باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، غدًا الاثنين.

وينطلق الاقتحام الذي يضم مجموعات من المستوطنين بحماية مشدّدة من قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، صباح غدٍ، وبالتحديد في تمام الساعة 7:15.

وينظم المقتحمون، حفل راقص واغاني مصحوبة بالموسيقى والآلاف في ساحة الغزالي عند باب الأسباط.

ويتوقع أن تندلع مواجهات بين المقدسيين مع المستوطنين وقوات الاحتلال، التي يجري العادة بتنفيذ القوات عمليات قمع للمواطنين والشبان، مستخدمةً إطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز والصوت، والضرب بـ"عنف".