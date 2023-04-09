تشكيل حكومة جديدة في الكويت

قضى مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيرا، اليوم الجمعة.

وحسب المرسوم فإن "التشكيل أقره ولي عهد البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، تنفيذا لأمر أميري صادر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد، وبناء على مرسوم مماثل في 5 آذار/ مارس الماضي بتعيين رئيس لمجلس الوزراء".

وكان أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح في الـ5 من آذار/ مارس الماضي، أمرا بإعادة تعيين نجله أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".