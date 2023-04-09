بالفيديو مسيرة استفزازية للمستوطنين عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 ص
09 ابريل 2023
مسيرة للمستوطنين أمام باب الاسباط.PNG
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 مسيرة استفزازية للمستوطنين عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى

 

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