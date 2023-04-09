 الاحتلال يشدد الخناق حول الأغوار الشمالية

لليوم الثالث على التوالي ، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 9/4/2023 ، من إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار الشمالي

مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، قال: إن قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، كما أحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي اغلقته على فترات متقطعة، كما شددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشار بشارات إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الذين يسكنون في تجمعات حمصة البقيعة، والحديدية، ومكحول، وسمرا من التنقل لجلب المياه لعوائلهم ومواشيهم.