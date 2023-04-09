د. الحساينة: مقاومة شعبنا ستبقي شوكة في حلق الكيان الصهيوني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، أن غلاة التطرف يتسابقون مجددا في الكيان الصهيوني المؤقت، نحو نشر الكراهية وممارسة سلوكهم الوحشي وساديتهم المتطرفة في قمع المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال د. الحساينة في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" لقد جسّدت ثقافة الإرهاب والكراهية التي أصبحت هوية مجتمع هذا الكيان الطارئ، الحقيقة التاريخية التي تقول إن من يصنع الإرهاب يذوق مرارته، ومن ينشر الكراهية ويربى الأجيال عليها سيحصد مزيداً من العزلة والفشل والتفكك، وأنه كلما أوغلوا في القمع والوحشية اقتربوا أكثر من نهايتهم وزوال كيانهم المؤقت".

وأضاف:" نتنياهو وشركاء الإرهاب في حكومته يحاولون عبثاً إخضاع شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وقوى المقاومة ومحورها في المنطقة، التي ستبقى شوكة في حلق كيانهم الزائل الذي يتآكل يوماً بعد آخر من الداخل ويعيش قلقاً متصاعداً على وجوده واستمراره.

وتابع د. الحساينة: "لقد بات واضحاً أنه وأمام هذا الإجرام الصهيوني المتصاعد، أن المنظومة الغربية التي صنعت هذا الكيان ليدمّر ويقتل ويسيطر في قلب الوطن العربي والإسلامي، لا تحتمل الجنون الوحشي لعصاباته الحاكمة من أمثال بن غفير، ونتنياهو، وسموتريتش، وحتما سيأتي اليوم الذي ترتد فيه هذه الآلة التدميرية على تلك المنظومة ومشاريعها الخبيثة في المنطقة".