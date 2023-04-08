الطقس: أجواء غائمة ودافئة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-04-08، أن يكون الجو غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئاً في معظم المناطق ، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2023-04-09

يكون الجو خماسينيا غائما حاراً جافا ومغبرا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر ارتفاع الموج .