أبرز ردود الفعل "الاسرائيلية" على عملية "تل أبيب" البطولية

توالت ردود الفعل "الإسرائيلية" عقب عملية "تل أبيب" المزدوجة التي وقعت مساء اليوم الجمعة، و أسفرت عن مقتل مستوطن و إصابة 7 آخرين بجروج.

قال يوسي يوشع مراسل يديعوت احرنوت : كون منفذ عملية تل أبيب من سكان الداخل ويحمل هوية زرقاء فهذا مستوى جديد وخطير في العمليات.

ومن جهته قال موقع انتلي نيوز: لقد اختار الفلسطيني هذه الليلة تنفيذ العملية في مكان له رمزية سواء من حيث تاريخ العمليات الاستشهادية في نفس المكان، أو من حيث قربه من المسجد بمدينة تل أبيب.

ووفقاً لموقع انتلي نيوز، ففي مثل هذه الأمسية الصعبة ، يجب أن يكون مفهوماً أن كل من الهجمات الأخيرة كانت موجهة من مصدر واحد ، وهو حركة حماس التي يوجد مقرها في قطاع غزة، المنظمة تقوم بتوجيه وتحريض وإلهام المنفذين.

أما قائد شرطة تل أبيب فقال: أغلقنا محيط مقر الشرطة في تل أبيب بالكامل، خوفا من وقوع أي حادث غير عادي.

و أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد سرايا حرس حدود احتياط وللجيش بتجنيد قوات إضافية لمواجهة العمليات، ويدعو الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن.