الجهاد الاسلامي تبارك عملية "تل أبيب" و تؤكد أنها ضربة قوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية الفدائية التي وقعت مساء اليوم الجمعة في تل ابيب و أدت لمقتل "إسرائيلي" و إصابة عدد آخر بجروح بينها حالات وصفت بالخطيرة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة طارق عز الدين: " نبارك في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية تل ابيب الفدائية ونؤكد انها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا"

وأكد عز الدين أن هذه العملية البطولية التي تأتي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفدائي البطل رعد خازم وفي نفس المدينة المحتلة تل ابيب بمثابة برسالة مباشرة للاحتلال ان دماء الشهداء وذكراهم ستلاحقهم أينما كانوا.

ولفت إلى أن هذه العملية البطولية والنوعية تثبت قدرة شعبنا ومقاومته على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتعيد تصويب بوصلة الصراع باتجاه قلب العدو المجرم.

وبحسب الناطق باسم الجهاد فإن عملية تل أبيب مساء اليوم تعد ضربة قوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية، وتثبت يد المقاومة الطويلة التي تصل إلى العمق الصهيوني وترد على عدوانه الأخير في كل الساحات.

ووجه عز الدين التحية لروح الفدائي البطل منفذ العملية والتحية إلى كل مقاومي شعبنا وكتائب ومجموعات سرايانا المظفرة التي توجه ضرباتها المتتالية إلى حواجز الاحتلال ضمن سلسلة عمليات ( لتزول الحواجز).