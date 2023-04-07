محدث بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تشن سلسة غارات جوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طيران الاحتلال استهدف موقع صلاح الدين التابع للمقاومة غرب غزة، كما شن الطيران الحربي غارة جوية على مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة .

وقال مراسلنا، إن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة ردت أيضا بإطلاق صواريخ مضادة للطيران.

واضاف، ان الاحتلال استهداف أرض زراعية شرق حي الزيتون بمدينة غزة، كما شن غارة جوية على مرصد للمقاومة شرقي مدينة غزة، مشيرًا إلى وجود استهداف لأرض زراعية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وحسب القناة 13 العبرية، بدأ جيش الاحتلال بشن غارات على أهداف بغزة.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، ورد المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال من غزة ولبنان، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بالرد على إطلاق الصواريخ.

إليكم الأخبار العاجلة أولًا بأول..

11:42 الطائرات الحربية تشن غارات جوية على أراضي زراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

11:39 طيران الاحتلال الحربي يجدد غاراته على محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة

11:37 طائرات الاحتلال تشن غارات جوية عنيفة على أهداف جنوب قطاع غزة

11:35 مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مرصدًا للمقاومة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

11:34 الغارات الأخيرة شمال قطاع غزة ناجمة عن قصف أرض زراعية في بيت حانون.

11:31 إطلاق أكثر من 4 صواريخ تجاه موقع صلاح الدين للمرة الثانية

11:27 طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية شرق حي الزيتون بـ3 صواريخ.

11:27 إطلاق صواريخ مضادة للطائرات تجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.

11:24 الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة.











