موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في مصر، يصوم العالم المسلم اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 1444- 2023، وهو ما يعني بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر السعيد لعام 2023 في مصر، إذ يبحث فئات كثيرة من الناس عن موعد عيد الفطر السعيد خاصة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إذ إن التجار يغتنمون العشر الأواخر من رمضان في رزقهم وتجارتهم، ومنهم أيضا من يرغب بمعرفة موعد العيد ليتجهز له، فللعيد فرحة كبرى عند المسلمين في جميع أنحاء تواجدهم.

متى عيد الفطر 2023؟

متى عيد الفطر 2023؟ يحل علينا عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مباشرة، إذ حل شهر رمضان هذا العام يوم 23 مارس 2023، ومن المتوقع أن يستمر 29 يوماً، لهذا حددت المعاهد الفلكية في جمهورية مصر العربية موعد حلول عيد الفطر السعيد 2023- 1444 وفق التوقعات الفلكية، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى عيد الفطر 2023 في مصر.

بيان هلال شهر شوال لعام 1444هـ • • صرح الأستاذ الدكتور/ جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه... Posted by ‎المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان‎ on Wednesday, April 5, 2023





كم يوم باقي لعيد الفطر المبارك 2023؟

كم يوم باقي لعيد الفطر المبارك 2023؟ بقي تقريبا 14 يوماً على حلول عيد الفطر السعيد، إ يستقبل المسلمون العيد بتكبيرات العيد وصلاة العيد، فهو من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتل بها المسلمون في العالم، ويتبادل فيها الأهل والأقارب والأصدقاء الزيارات كما هو فرصة ثمينة للأطفال لجمع الأموال، كما هي فرصة أيضا للفتيات ليستلمن عيديتهن من ذويهم، لذا فالمسلمون ينتظرون حلول عيد الفطر السعيد على أحر من الجمر.

بيان هلال شهر شوال لعام 1444هـ • • صرح الأستاذ الدكتور/ جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه... Posted by ‎المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان‎ on Wednesday, April 5, 2023

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موعد عيد الفطر المبارك 2023

موعد عيد الفطر المبارك 2023، مع الوصول إلى منتصف شهر رمضان المبارك 1444- 2023، حددت مصر فلكيا موعد عيد الفطر السعيد، إذ قالت إن غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في جمهورية مصر العربية، موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في مصر، موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فلكياً في فلسطين، متى عيد الفطر 2023؟