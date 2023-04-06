بالفيديو جماعات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مُشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس 6 ابريل 2023، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين واخراجهم بالقوة لليوم الثاني.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي لمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 6 ابريل 2023، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين في أول أيام ما يسمى بـ "عيد الفصح العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا باحات الأقصى المبارك لطرد المصلين والمعتكفين، وتأمين اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة قبل الماضية المسجد الاقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، الامر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، مما أسفر عن وقوع إصابات مختلفة بين المواطنين، واعتقال المئات منهم.