بالفيديو المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بغزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس 6 ابريل 2023، رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، واستهداف عدة أماكن في القطاع بصواريخ الطائرات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والنقب الغربي بـ "رشقتين صاروخيتين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر،لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية".

وكانت، وسائل الإعلام العبرية ذكرت فجر اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

وقال هاليل روزين مراسل القناة 14 العبرية: إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ من غزة جيث دوت صافرات الإنذار في بلدتي "فتيش" و"رنان" قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل والتي تبعد حوالي 40 كم عن قطاع غزة.

وبحسب المصادر العبرية، دوت صافرات الإنذار مجدداً في منطقتي "دوروت" و"حفات شيكميم" في النقب الغربي.

وتأتي هذه التطورات رداً من المقاومة الفلسطينية على اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وإفراغه من المصلين والمعتكفين في باحاته بالقوة المفرطة.

وكانت اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع اصابات.