بالفيديو إصابة فتى برصاص مستوطن واندلاع مواجهات مع الاحتلال في أحياء بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:22 ص
06 ابريل 2023
قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس 2023
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أصيب فتى فلسطيني، فجر الخميس، برصاص مستوطن في البلدة القديمة بالقدس، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة وحي حطة بالمدينة.

وأفادت مصادر مقدسية، بإصابة الفتى المقدسي خضر غراب (14 عاما) في اليد اليمنى، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات دارت في حارة السعدية بالبلدة القديمة وحي باب حطة، موضحةً أن قوات الاحتلال استنفرت في هذه الأحياء.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتدت على منازل الأهالي الذين صدوا الاعتداء بإلقاء الحجارة والالعاب النارية.

وشهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى، مساء أمس، مواجهات دامية مع قوات الاحتلال التي استخدمت القوة المفرطة في قمع المصلين والمعتكفين والمواطنين.

وحسب الهلال الأحمر بالقدس، فقد أصيب ستة مواطنين بجروح متفاوتة بينهم سيدة في الوجه قنبلة غاز.

وفجر الاربعاء، هاجمت قوات خاصة من جيش الاحتلال المعتكفين في المصلى القبلي والمسجد الاقصى، بوحشية، أسفرت عن اصابة 240 معتكفًا بينهم سيدات، كما واعتلقت 400 شاب بعد اخراجهم من باب المغاربة، قبل أن تفرج عن معظمهم بعد ساعات من اعتقالهم.

 

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