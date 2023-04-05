تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2023، اقترب النصف من شهر رمضان المبارك 2023، وبقي نصفه الآخر، إذ يأمل المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، أن تصرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة منحة 100 دولار لشهر 4 ابريل 2023 قبل حلول عيد الفطر السعيد 2023، حتى يتمكنوا من شراء بعض من مستلزمات اسرهم وأبنائهم، مع الإشارة إلى أن المنحة القطرية تصرف في العادة في العشر الأواخر من كل شهر.

موعد تفعيل رابط 100 دولار شهر 4

موعد تفعيل رابط 100 دولار شهر 4، لم تُحدد اللجة القطرية حتى نهاية كتابة هذه المقالة موعداً رسمياً لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ابريل 2023، لكن التقارير الصادر من جهات مطلعة تقول إن صرف المنحة القطرية يمكن أن يكون يوم الخميس من الأسبوع المقبل 13/ ابريل 2023، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف المنحة القطرية لشهر 4 ابريل 2023.

رابط تفعيل 100 دولار شهر 4 الاستعلام الحكومي

رابط تفعيل 100 دولار شهر 4 الاستعلام الحكومي، يستفيد من المنحة القطرية 100 دولار نحو 100 أسرة من قطاع غزة، تفاقمت معاناتها مع اشتداد الحصار وتضييق الخناق الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 17 عاماً على التوالي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العشرات من المؤسسات الصناعية والاقتصادية وتسريح الآلاف من العمال وانضمامهم إلى جيوش البطالة المتفشية في القطاع معظمها من الخريجين الجامعيين.

تفعيل رابط 100 دولار شهر ابريل 2023

تفعيل رابط 100 دولار شهر ابريل 2023، لم تصدر أي معلومة مؤكدة عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ابريل 2023، وكل ما يتناقله المواطنون هو مجرد توقعات من مصادر مطلعة، لكن تلك المصادر تبشر بقرب صرفها، أو على الأحرى قبل حلول عيد الفطر السعيد بنحو 10 أيام، أي من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بالصرف الأسبوع المقبل، لكن الأمر النهائي يكون بيد اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي.