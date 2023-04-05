بالصور طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:25 ص
05 ابريل 2023
استهداف مواقع للمقاومة.
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال "مراسلنا": إن طائرات إسرائيلية حربية استهدفت بالصواريخ موقعين للمقاومة غرب وجنوب مدينة غزة، كما قصفت موقعاً وسط القطاع.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أن طائرات الاحتلال الحربية بدأت بالهجوم على أهداف في مدينة غزة.

ولا تزال تسمع أصوات الانفجارات من الحين إلى الآخر في المحافظة الوسطى ومناطق أخرى، تزامنآ مع تحليق للطائرات الحربية في أجواء قطاع غزة

وأطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ردًا على اعتداءات جيش الاحتلال "الاسرائيلي" على المعتكفين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، واعتقال أكثر من 500 منهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق.

يتبع..

d014536d-dd94-4bbf-bf46-5df1ff9c81f2.jpg
35d346e8-bafb-47bb-bb53-3ca6eb585057.jpg
1ecd46a5-3930-46f2-85c7-29d5869178bc.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات

البث المباشر