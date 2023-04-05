الفصائل: الاعتداءات في الأقصى جريمة غير مسبوقة وجاهزون لخوض المواجهة الحتمية

أدانت الفصائل الفلسطينية اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" الوحشية على المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذي أدى إلى إصابة العشرات من المتواجدين في المكان جراء قمع قوات الاحتلال.

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".

جاهزون لخوض المعركة الحتمية

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أكد أن ما يجري في الأقصى عدوان على الشعب الفلسطيني ويمثل تهديد خطير وحقيقي له.

ووجّه القيادي شهاب في تصريح صحفي، فجر الأربعاء، التحية للمرابطين والمعتكفين بالمسجد الاقصى الذين يتصدون ببسالة للعدو الصهيوني.

وشدد في قوله: "جاهزون لخوض المواجهة الحتمية في الأيام القادمة طالما استمر العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا".

ودعا القيادي شهاب جميع أبناء شعبنا للنزول في كل نقاط التماس دفاعًا عـن المسجد الأقصـى المبارك.

كما شدد على أن "المعركة باتت على الأبواب وسيف القدس ما زال مشرعاً ولم ولن يغمد"، مشيرًا إلى أن المواجهة مع العدو قد تتجدد في أي لحظة دفاعًا عن مقدساتنا.

جريمة غير مسبوقة

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

وقال هنية في تصريح صحفي، إنه على الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، داعيًا جماهير شعبنا في الضفة و48 التوجه للمسجد الأقصى وحمايته.

تجاوز للخطوط الحمراء

إلى ذلك حذر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير.

وقال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، إن "الأقصى خط أحمر والاعتداء على المعتكفين واخراجهم من المصلى القبلي أمر غير مقبول وسيُواجه بالتصدي والاستمرار في الاعتكاف".

ودعت حركة فتح، "كل من يستطيع الوصول إلى المدينة المقدسة التوجه لمساندة أبناء شعبنا المدافعين عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم"

وطالبت الوسطاء متابعة ما يحدث في الأقصى والتدخل لحماية الأقصى والمعتكفين العُزل.

فشل لجهود الوسطاء

في السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الاقصى والتنكيل بالمصلين، يمثل فشل لكل جهود الوسطاء وضماناتهم لتحقيق الهدوء خلال شهر رمضان.

وقال العوض في تصريح مقتضب، إن حكومة نتنياهو الفاشية مصرة على استمرار عدوانها وتصدير أزماتها الداخلية.