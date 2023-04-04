بالصور "الجهاد" تفتتح نصباً تذكارياً لشهداءها في طولكرم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمحافظة طولكرم حفلاً جهادياً لافتتاح النصب التذكاري لشهداءها القادة سيف أبو لبدة وصائب عباهرة وخليل طوالبة، في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقائهم.

وتم افتتاح النصب التذكاري للشهداء القادة بحضور والدة الشهيد سيف أبو لبدة وعناصر من سرايا القدس وحشد غفير من جماهير شعبنا الذين رفعوا صور القادة سيف أبو لبدة وخليل طوالبة وصائب عباهرة والشهيد أمير أبو خديجة الذي ارتقى بداية شهر رمضان، مرددين هتافات الدعم والتأييد لفرسان سرايا القدس – كتيبة طولكرم، ومطالبين بالانتقام لدماء الشهداء.

وفي كلمة له وجه أحد مجاهدي سرايا القدس – كتيبة طولكرم، التحية لجماهير شعبنا المجاهد التي لبت نداء الواجب وجاءت للمشاركة في حفل افتتاح النصب التذكاري للشهيد القائد سيف أبو لبدة في ذكرى ارتقائه الأولى برفقة القائدين خليل طوالية وصائب عباهرة.

وأكد المتحدث أن طريق الجهاد والمقاومة هو طريق صعب وأن ارتقاء الشهداء على هذا الطريق ينجب المزيد من المقاتلين والمجاهدين، وهو وقود الثورة وتصعيد للمواجهة مع الاحتلال وتأكيد للمنهج الذي خطه الشهيد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي.

واستذكر الشهداء القادة المؤسسين رياض بدير وأشرف البردويل وأسعد دقة ومعتصم مخلوف ولؤي السعدي ومجددي الاشتباك جميل العموري وعبد الله الحصري مؤسسي كتيبة جنين البطلة وصولاً للشهيد القائد البطل أمير أبو خديجة الذي حمل الراية وسار على درب الشهداء.

وأشاد المتحدث، بأهالي الشهداء الكرام في مخيم نور شمس الذي أنجب الشهداء القادة أمثال القائد الكبير فلاح مشارقة والقائد خالد حسين والقائد محمد جوابرة، مجددًا العهد والبيعة لدماء الشهداء لاستمرار حالة الاشتباك والمقاومة مهما بلغت التضحيات حتى تحرير الأرض والمقدسات.

يذكر أن الشهيد القائد سيف أبو لبدة مؤسس سرايا القدس – كتيبة طولكرم، ارتقى شهيداً بتاريخ 2 إبريل عام 2022م، برفقة الشهيدين صائب عباهرة وخليل طوالبة، حين قامت قوات خاصة باغتيالهم على مفرق عرابة بمحافظة جنين، حيث خاض الفرسان اشتباك مسلح أدى لإصابة ثلاثة جنود من وحدة "اليمام" الخاصة، بينهم إصابات خطرة، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم الطاهرة.









