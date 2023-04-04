"مهجة القدس": الأسير المجاهد أنور عليان يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أنور عمر حمدان عليان (46 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين وهم (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل عدة أعوام؛ وهو يقبع حاليًا في سجن عوفر.